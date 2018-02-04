Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Главной темой недели стала авария на ТЭЦ Бишкека, в результате которой без тепла остались тысячи горожан. Энергетики в течение пяти дней не могли устранить поломки. Но даже после запуска новых блоков, построенных китайцами, в квартирах потеплело незначительно.

Читайте по теме Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

По факту аварии возбудили уголовное дело. Внимание общественности вновь привлекла реконструкция, которую провела на ТЭЦ китайская компания TBEA. Но вопросов на сегодня остается гораздо больше, чем ответов. Да и чиновники от энергетики пока активнее валят вину друг на друга, нежели отвечают на претензии бишкекчан.

Фото читателя ИА «24.kg». Пожар на Ошском рынке Бишкека

В Бишкеке произошел пожар на Ошском рынке. Огонь охватил около 3,5 тысячи квадратных метров торговых рядов. Пожарным потребовалось почти 9 часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Обошлось без жертв, но огонь уничтожил 118 торговых мест. Предварительная версия — замыкание электропроводки.

Тем временем президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Таджикистан. Он провел переговоры с главой РТ Эмомали Рахмоном, премьер-министром и спикером парламента. Фоторепортаж о визите можно посмотреть здесь.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

ТЭЦ Бишкека. Авария и все, что с ней связано

Фото ИА «24.kg». ТЭЦ, в модернизацию которой вложили $356 миллионов, отогревали кострами

Омурбек Бабанов, будучи премьер-министром страны, не раз поднимал вопрос о необходимости перепрофилировать котлоагрегаты ТЭЦ под местный уголь. Переговоры с Китаем о модернизации велись с 2011 года. Изначально проект не был открытым для всех желающих, тендеры не проводили. Рассматривали предложения лишь двух компаний — ТВЕА и СМЕС. Обе компании возили на свои объекты депутатов Жогорку Кенеша. Мы вспомнили историю этого проекта: «Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА».

О том, что на ТЭЦ Бишкека отказало оборудование, ОАО «Электрические станции» сообщило ближе к полуночи пятницы, 26 января. В сообщении говорилось, что авария произошла в 18.00. Причины не называли. Информацию об этом до сих пор приходится выбивать из энергетиков. Все, что нам удалось добыть, в материале «Авария на ТЭЦ. Хронология событий».

Фото ИА «24.kg». Перемерзшие трубы на столичной ТЭЦ

В Бишкеке расследуют обстоятельства и причины аварии на столичной теплоэлектроцентрали, ищут виновных и уточняют, куда делись $386 миллионов, выделенные на ее реконструкцию. Тем временем заместитель директора проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкека» Чжу Хай Лонг рассказал ИА «24.kg», почему работал только один новый блок и сколько денег они получили за свою работу.

Подписывая соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека, тогда министр энергетики, а ныне депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев уверял: мы строим новую теплоцентраль. С небольшой оговоркой: «практически». Построить надежную ТЭЦ не удалось. Мы же решили выяснить, сколько стоят такие же объекты в других странах. Подробнее об этом — в статье «Во сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ».

Уже не один в беде

Фото ИА «24.kg». Тилек осваивает подаренный ему смартфон

«Жизнь, о которой не мечтают. Как борется с ударами судьбы 14-летний Тилек» — публикация с таким названием появилась на ленте ИА «24.kg» 18 января. В ней мы рассказали о жизни брошенного матерью талантливого подростка, который делает красивые сувенирные поделки. В этот день телефон редакции не умолкал: звонили желающие помочь Тилеку. Об отзывчивости наших читателей — в материале «Как люди помогли Тилеку — герою нашей публикации».

Кино и инспекторы

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР (ГУОБДД) Ыманалы Саркулов заявил, что кыргызстанцам не следует фиксировать работу милиции на видео и публиковать его в Интернете. Он сослался на закон, запрещающий фото- и видеосъемку гражданских лиц без их согласия. Мы разбирались с юристами, можно ли снимать и выкладывать видео с инспекторами ГУОБДД.

Как американка Аманда познает Бишкек

Фото из личного архива. Аманда Мозес с кыргызской семьей

Три года назад 30-летняя Аманда Мозес из города Майами (США) решила изменить свою жизнь и впервые отправилась работать за границу. Сначала в Таиланд и Польшу, затем не побоялась приехать по предложению Корпуса мира и в совсем не знакомую для нее страну — Кыргызстан. О своих впечатлениях от знакомства с нашей республикой она рассказала в интервью ИА «24.kg».

Чего депутатам еще не хватает

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев рассказал, как ему стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках. Камчыбеку Жолдошбаеву приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как он сам едет на машине. ИА «24.kg» решило напомнить читателям, как на самом деле живут парламентарии и во сколько это обходится налогоплательщикам.

Прекрасный Кыргызстан в фотографиях читателей

Фото Урмата Чырмашева. Токтогульское водохранилище

В этот раз мы отправились в путешествие на юг Кыргызстана. Как-то он неоправданно выпал из нашего внимания, но читатели сделали все, чтобы исправить эту ошибку. И начнем мы с Суусамырской долины. Подробнее — в подборке фотографий от наших читателей «Мгновения жизни. Грозовой Карагой и таинственный Сары-Челек».

Крупнейшие пожары на базарах Кыргызстана

В Бишкеке произошел крупный пожар на Ошском рынке. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Но пожары на рынках — не единичные случаи в Кыргызстане. ИА «24.kg» вспомнило, как горели рынки в стране в последние годы. Подробнее

Квартирные мошенники. Как не попасть в их сети

Фото из Интернета. Микрорайоны Бишкека

Махинации с жильем — довольно распространенное явление при заключении сделок по покупке как апартаментов в новом доме, так и квадратных метров в типовой «хрущевке» или «сталинке». Юрист Бактыбек Жумашев объяснил читателям ИА «24.kg», как не попасть на удочку ловкачей, не оказаться на улице и отстоять свои права на квартиру.

Экстрим в горах. Получить удовольствие и выжить

В Кыргызстане набирает популярность тюбинг, то есть катание с горки на баллонах. Правда, врачи-травматологи такой моде не рады. Они говорят, что это может закончиться разрывом селезенки, переломами позвоночника и длинных трубчатых костей, и призывают кыргызстанцев проводить досуг не столь экстремально. Мы собрали советы специалистов, как покататься в горах и остаться целым.