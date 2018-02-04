Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Главной темой недели стала авария на ТЭЦ Бишкека, в результате которой без тепла остались тысячи горожан. Энергетики в течение пяти дней не могли устранить поломки. Но даже после запуска новых блоков, построенных китайцами, в квартирах потеплело незначительно.
валят вину друг на друга, нежели отвечают на претензии бишкекчан.
произошел пожар на Ошском рынке. Огонь охватил около 3,5 тысячи квадратных метров торговых рядов. Пожарным потребовалось почти 9 часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Обошлось без жертв, но огонь уничтожил 118 торговых мест. Предварительная версия — замыкание электропроводки.
Тем временем президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Таджикистан. Он провел переговоры с главой РТ Эмомали Рахмоном, премьер-министром и спикером парламента. Фоторепортаж о визите можно посмотреть здесь.
О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».
ТЭЦ Бишкека. Авария и все, что с ней связано
Омурбек Бабанов, будучи премьер-министром страны, не раз поднимал вопрос о необходимости перепрофилировать котлоагрегаты ТЭЦ под местный уголь. Переговоры с Китаем о модернизации велись с 2011 года. Изначально проект не был открытым для всех желающих, тендеры не проводили. Рассматривали предложения лишь двух компаний — ТВЕА и СМЕС. Обе компании возили на свои объекты депутатов Жогорку Кенеша. Мы вспомнили историю этого проекта: «Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА».
О том, что на ТЭЦ Бишкека отказало оборудование, ОАО «Электрические станции» сообщило ближе к полуночи пятницы, 26 января. В сообщении говорилось, что авария произошла в 18.00. Причины не называли. Информацию об этом до сих пор приходится выбивать из энергетиков. Все, что нам удалось добыть, в материале «Авария на ТЭЦ. Хронология событий».
В Бишкеке расследуют обстоятельства и причины аварии на столичной теплоэлектроцентрали, ищут виновных и уточняют, куда делись $386 миллионов, выделенные на ее реконструкцию. Тем временем заместитель директора проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкека» Чжу Хай Лонг рассказал ИА «24.kg», почему работал только один новый блок и сколько денег они получили за свою работу.
Подписывая соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека, тогда министр энергетики, а ныне депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев уверял: мы строим новую теплоцентраль. С небольшой оговоркой: «практически». Построить надежную ТЭЦ не удалось. Мы же решили выяснить, сколько стоят такие же объекты в других странах. Подробнее об этом — в статье «Во сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ».
Уже не один в беде
«Жизнь, о которой не мечтают. Как борется с ударами судьбы 14-летний Тилек» — публикация с таким названием появилась на ленте ИА «24.kg» 18 января. В ней мы рассказали о жизни брошенного матерью талантливого подростка, который делает красивые сувенирные поделки. В этот день телефон редакции не умолкал: звонили желающие помочь Тилеку. Об отзывчивости наших читателей — в материале «Как люди помогли Тилеку — герою нашей публикации».
Кино и инспекторы
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР (ГУОБДД) Ыманалы Саркулов заявил, что кыргызстанцам не следует фиксировать работу милиции на видео и публиковать его в Интернете. Он сослался на закон, запрещающий фото- и видеосъемку гражданских лиц без их согласия. Мы разбирались с юристами, можно ли снимать и выкладывать видео с инспекторами ГУОБДД.
Как американка Аманда познает Бишкек
Три года назад 30-летняя Аманда Мозес из города Майами (США) решила изменить свою жизнь и впервые отправилась работать за границу. Сначала в Таиланд и Польшу, затем не побоялась приехать по предложению Корпуса мира и в совсем не знакомую для нее страну — Кыргызстан. О своих впечатлениях от знакомства с нашей республикой она рассказала в интервью ИА «24.kg».
Чего депутатам еще не хватает
Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев рассказал, как ему стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках. Камчыбеку Жолдошбаеву приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как он сам едет на машине. ИА «24.kg» решило напомнить читателям, как на самом деле живут парламентарии и во сколько это обходится налогоплательщикам.
Прекрасный Кыргызстан в фотографиях читателей
В этот раз мы отправились в путешествие на юг Кыргызстана. Как-то он неоправданно выпал из нашего внимания, но читатели сделали все, чтобы исправить эту ошибку. И начнем мы с Суусамырской долины. Подробнее — в подборке фотографий от наших читателей «Мгновения жизни. Грозовой Карагой и таинственный Сары-Челек».
Крупнейшие пожары на базарах Кыргызстана
В Бишкеке произошел крупный пожар на Ошском рынке. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Но пожары на рынках — не единичные случаи в Кыргызстане. ИА «24.kg» вспомнило, как горели рынки в стране в последние годы. Подробнее
Квартирные мошенники. Как не попасть в их сети
Махинации с жильем — довольно распространенное явление при заключении сделок по покупке как апартаментов в новом доме, так и квадратных метров в типовой «хрущевке» или «сталинке». Юрист Бактыбек Жумашев объяснил читателям ИА «24.kg», как не попасть на удочку ловкачей, не оказаться на улице и отстоять свои права на квартиру.
Экстрим в горах. Получить удовольствие и выжить
В Кыргызстане набирает популярность тюбинг, то есть катание с горки на баллонах. Правда, врачи-травматологи такой моде не рады. Они говорят, что это может закончиться разрывом селезенки, переломами позвоночника и длинных трубчатых костей, и призывают кыргызстанцев проводить досуг не столь экстремально. Мы собрали советы специалистов, как покататься в горах и остаться целым.