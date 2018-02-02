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Общество

Электроснабжение в Бишкеке стабилизировано

Распредсети ОАО «Северэлектро» в Бишкеке работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба компании.

Электроснабжение горожан, с 26 января осуществлявшееся с перебоями в связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ, стабилизировано.

«Заявки, поступившие в Восточный и Западный РЭС «Северэлектро», полностью удовлетворены к 18.00 в четверг, 1 февраля. В столице круглосуточно дежурят 8 оперативно-выездных бригад электромонтеров», — отметили в ОАО.

Ранее сообщали, что некоторые абоненты провели без света несколько суток.
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