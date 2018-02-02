Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 февраля воздух прогреется от −7 градусов до +4, ясно. День увеличился до 10 часов: восход Солнца в 8.15, заход в 18.15.

Отключение газа

Голубого топлива нет:

— в жилых массивах «Красный Строитель», «Нижняя Ала-Арча», «Керамический»;

— на улицах Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, Новосельской, МЧК;

— в Аульном переулке.

Люди, которые меняли мир

Родился Джумгалбек Аманбаев

2 февраля 1946-го (72 года) в селе Чаек Нарынской области родился советский, кыргызский партийный и государственный деятель Джумгалбек Аманбаев.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии с 6 апреля 1991-го по 26 августа 1991 года, член Политбюро ЦК КПСС (25 апреля 1991-го — 23 августа 1991 года). Заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР (1989–1991). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Умер 11 февраля 2005 года в возрасте 59 лет.

Памятные даты

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото из Интернета. Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России и Европы

В планы немецко-фашистского командования, намеченные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942-го начался первый этап Сталинградской битвы.

Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу.

19 ноября 1942-го советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.

31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Фридрих Паулюс сдался в плен. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие.

При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Всемирный день водно-болотных угодий

Впервые отмечен в 1997 году. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в Иране. Основная ее цель — сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире.

У кого намечаются тои

Юбилей сегодня отмечает актриса и певица Айтурган Темирова. Она появилась на свет 2 февраля 1958 года в городе Фрунзе.

В кино дебютировала в 1971 году ролью в приключенческом фильме Болотбека Шамшиева «Алые маки Иссык-Куля». Среди наиболее известных работ — роли в приключенческом фильме «Не ставьте лешему капканы...», в детективе «Волчья яма», в публицистической драме «Дела земные», в героической драме «Снайперы».

В 1989 году Темирова пропала с экранов, однако в 2003 году триумфально вернулась, снявшись в драме «Смуглянка».

Живет в Чехии, где создала собственную группу, исполняющую композиции кыргызского этнического и фольклорного музыкального наследия.

66-летие празднует поэт, переводчик Эсентур Кылычев. Он родился в селе Ак-Кия Нарынской области в семье учителя.

Фото Азаттык

Работал литсотрудником, затем редактором, а с 1980 года — ответственным секретарем журнала «Ала-Тоо».

Печатается с 1967 года. Первый стихотворный сборник «Ундер» («Голоса») издан в 1975 году.

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Альфия Самигуллина. Она родилась 2 февраля 1968 года в городе Фрунзе.

В 1993 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, лечебный факультет. В 1995 году окончила клиническую ординатуру по специальности «акушер-гинеколог» на базе кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА. Доктор медицинских наук.

В 2007 году получила почетный диплом «Лица года» в номинации «Медицина, наука, образование». В 2008 году Министерством здравоохранения Кыргызской Республики награждена знаком «Отличник здравоохранения».

Депутатом стала впервые в 2015 году.

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут этническую саунд-драму «Демон».

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

— В 18.00 в Бишкекском хореографическом училище имени Ч.Базарбаева состоится концерт, посвященный 70-летию народной артистки СССР Айсулу Токомбаевой.

Созданные Айсулу Токомбаевой образы в классических и современных балетах стали эталоном исполнительского искусства, гармонично объединившим танцевальное и актерское мастерство. Исполнила более двадцати ведущих партий в современных и классических балетных спектаклях с участием ведущих солистов балета.

— В 18.00 в кофейне Sierra (ТЦ «Таш-Рабат») состоится дискуссия «Гармонизация жизни. Как все совмещать?»

На ваши вопросы ответит практикующий коуч, консультант, бизнес-тренер с опытом более 20 лет, руководитель бизнеса с 25-летним стажем Ирина Горшкова. Регистрация по телефону: 0553702435.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Китайском Тайбэе состоится первый тур чемпионата Азии по футзалу, группа D.

Играют сборные Кыргызстана и Ливана. Отечественной команде повезло с жеребьевкой: с главным соперником — сборной Таиланда — ей играть в последнем туре. А вот Ливан можно и нужно побеждать. Готовясь к ЧА, кыргызстанцы проиграли московскому «Спартаку».

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Большой Овальный зал — заседание фракции СДПК;

— 10.00, Московский районный суд — заседание по делу о ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров;

— 10.00, ГУВД Бишкека — вручение первичного звания сотрудникам мобильного батальона, предварительные итоги января 2018 года;

— 11.00, выездная пресс-конференция ИА «24.kg» в Park Hotel (зал Ballroom) — «Были без тепла, останемся без лекарств? (еще раз о госзакупке лекарственных средств)»;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Дольщики: высокопоставленные чиновники препятствуют расследованию уголовного дела (мошенничество) в отношении строительной компании «KG Групп»»;

— 12.30, Жогорку Кенеш — встреча депутатов Жыргалбека Турускулова и Игоря Чудинова с журналистами в рамках проекта «Без галстуков».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.