22:49
-5
USD 68.39
EUR 85.06
RUB 1.22
Общество

Конфликт в Донбассе — один из самых кровопролитных со времен Второй мировой

Конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, сообщила газета «Взгляд».

Составители документа констатировали, что число жертв противостояния на востоке Украины продолжает расти. Так, по данным ООН, в декабре 2017 года в Донбассе убиты семь мирных жителей и 32 получили ранения. Это почти в полтора раза больше по сравнению с ноябрем, когда погибли пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Основной причиной гибели людей являются обстрелы.

Читайте по теме
ООН: с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек
В целом 2017 год УКГВ назвало «одним из самых смертоносных» для жителей восточной Украины: убиты 105 человек и ранены 486 — это на 6 процентов больше, чем в 2016-м.

Также в ООН выражают тревогу относительно положения 1,2 миллиона человек, которые испытывают нехватку продовольствия. При этом международные доноры в 2017 году очень неохотно отреагировали на призыв УКГВ о гуманитарной помощи украинцам, перечислив только 35 процентов необходимой суммы.

В декабре сообщалось, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тысячи мирных жителей, еще от 7 до 9 тысяч получили ранения.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН из-за отсутствия финансирования в ближайшее время прекратит оказание помощи жителям Донбасса.
Ссылка:
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». К полуночи создали согласительную комиссию
Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Келдибеков и Кулов прокомментировали инцидент
Конфликт в VIP-городке. Милиция составляет акт о самоуправстве
Минздрав: Скандальное видео из столичного дома малютки — случайность
Facebook блокирует страницы россиян за слово «украинец»
В Москве автобус врезался в остановку. Есть жертвы
Тревожные границы Кыргызстана. Что изменилось в 2017 году
Число мигрантов в мире превысило 258 миллионов
ООН: с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек
Столкновения из-за Иерусалима: двое погибших, более 700 пострадавших
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предоставит инструменты успешной сделки «Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно