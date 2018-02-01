Конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, сообщила газета «Взгляд».

Составители документа констатировали, что число жертв противостояния на востоке Украины продолжает расти. Так, по данным ООН, в декабре 2017 года в Донбассе убиты семь мирных жителей и 32 получили ранения. Это почти в полтора раза больше по сравнению с ноябрем, когда погибли пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Основной причиной гибели людей являются обстрелы.

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В целом 2017 год УКГВ назвало «одним из самых смертоносных» для жителей восточной Украины: убиты 105 человек и ранены 486 — это на 6 процентов больше, чем в 2016-м.

Также в ООН выражают тревогу относительно положения 1,2 миллиона человек, которые испытывают нехватку продовольствия. При этом международные доноры в 2017 году очень неохотно отреагировали на призыв УКГВ о гуманитарной помощи украинцам, перечислив только 35 процентов необходимой суммы.

В декабре сообщалось, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тысячи мирных жителей, еще от 7 до 9 тысяч получили ранения.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН из-за отсутствия финансирования в ближайшее время прекратит оказание помощи жителям Донбасса.