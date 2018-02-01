На 1,5 миллиарда сомов вырос ущерб от экономических преступлений в Кыргызстане

В 2017 году Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила 1 тысячу 600 правовых и финансовых нарушений. Ущерб в Финполе оценили в 4 миллиарда 294 миллиона сомов.

На коллегии по итогам отчетного периода в ГСБЭП отметили, что эта сумма выросла на 1,5 миллиарда сомов, сообщила пресс-служба ведомства.

Из них возмещено 2 миллиарда 333,5 миллиона сомов. Всего в республике возбуждено 1 тысяча 182 уголовных дела.

Финпол выявил 111 фактов хищения бюджетных средств и связанных с госзакупками преступлений — на 174,2 миллиона сомов. По ним возмещено 7,5 миллиона сомов.

По словам вице-премьер-министра Даира Кенекеева, уровень и масштабы коррупции в республике продолжают сдерживать экономическое развитие страны.