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Общество

Дело Аиды Саляновой. Госадвокат отказывается защищать, не изучив материалы

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Обвиняемой предоставили государственного защитника. Юрист Чинара Джакупбекова болеет. Госадвокат попросила время для ознакомления с делом. Но судья Ирина Воронцова отказала, мотивируя это тем, что подсудимая и защита специально затягивают процесс.

«Там 12 томов уголовного дела. Я переговорила с госзащитником, она сказала, что у нее сорок лет стажа, но такого она не видела никогда. Как она может полноценно меня защищать, если не изучила материалы?» — возмутилась Аида Салянова.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд Бишкека счел ее вину доказанной и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет.  
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