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Общество

В Канаде парламент сделал текст гимна страны «гендерно нейтральным»

Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены «гендерно нейтральные» изменения, сообщается в Twitter верхней палаты. Об этом пишет РИА «Новости».

По его данным, законопроект о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. В 2016 году его одобрила палата общин.

«Законопроект сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения: слова «сынов» (thy sons) будут изменены на «нас» (of us)», — говорится в сообщении.
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