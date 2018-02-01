В Канаде парламент сделал текст гимна страны «гендерно нейтральным»

Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены «гендерно нейтральные» изменения, сообщается в Twitter верхней палаты. Об этом пишет РИА «Новости».

По его данным, законопроект о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. В 2016 году его одобрила палата общин.

«Законопроект сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения: слова «сынов» (thy sons) будут изменены на «нас» (of us)», — говорится в сообщении.