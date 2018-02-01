Дело о подрыве прокурорской машины. Суд приостановлен

Процесс по уголовному делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева в Октябрьском райсуде Бишкека в очередной раз отложили.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат обвиняемого Бактыбек Джумашев, разбирательство приостановлено, его подзащитный Тологон Айтмырзаев в больнице. Из СИЗО-1 он переведен в ИК №47. «Чем он болен, мне неизвестно», — отметил юрист.

Ранее в суде начали допрашивать родителей пострадавшего. Однако Бактыбек Джумашев подал в Генеральную прокуратуру ходатайство о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал обвиняемому тюрьмой и требовал вернуть деньги.

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Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.

Ранее судебный процесс по этому уголовному делу откладывали уже дважды.