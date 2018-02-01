10:29
-6
USD 68.39
EUR 85.06
RUB 1.22
Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Суд приостановлен

Процесс по уголовному делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева в Октябрьском райсуде Бишкека в очередной раз отложили.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат обвиняемого Бактыбек Джумашев, разбирательство приостановлено, его подзащитный Тологон Айтмырзаев в больнице. Из СИЗО-1 он переведен в ИК №47. «Чем он болен, мне неизвестно», — отметил юрист.

Ранее в суде начали допрашивать родителей пострадавшего. Однако Бактыбек Джумашев подал в Генеральную прокуратуру ходатайство о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал обвиняемому тюрьмой и требовал вернуть деньги.

Читайте по теме
В селе Орто-Сай взорвалась машина сотрудника прокуратуры

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.

Ранее судебный процесс по этому уголовному делу откладывали уже дважды.
Ссылка:
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Виновника ДТП с Темиром Джумакадыровым просят не заключать под стражу
Для виновника ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, прокурор просит 11 лет
Дело о гибели Джумакадырова. Установить скорость КамАЗ" и джипа не смогли
Адвокату Саляновой вновь отказали в отводе судьи Ирины Воронцовой
Судебное заседание по делу Саляновой отложили из-за холода в зале суда
Суд не стал возвращать дело Саляновой прокурорам для восполнения пробелов
Хмурая кошка Грампи Кэт отсудила $700 тысяч за нарушение авторских прав
Дольщики «Иска строй» возмущены затягиванием судебного процесса по делу Сариева
Текебаев против Атамбаева. Лингвисты нашли новое определение слову «сасык»
Обвиняемый по делу о ДТП, где погиб Темир Джумакадыров, не может выплатить ущерб
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Бизнес
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр