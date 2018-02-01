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Общество

Около 270 кыргызстанцев хотят получить суйунчу за рождение ребенка

Около 270 кыргызстанцев с начала 2018 года подали заявления на получение суйунчу за рождение ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По их данным, информация постоянно обновляется. Всего по республике действует 59 городских и районных управлений, около десяти из них пока не предоставили данные.

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Выплаты начнут выдавать после 15 февраля. В настоящее время совместно с ГРС вырабатывается механизм выплат.

Закон о выплате суйунчу за рождение ребенка вступил в силу 1 января 2018 года.

Получить суйунчу кыргызстанцы смогут в течение года после рождения ребенка. За каждого ребенка выплатят 4 тысячи сомов, в высокогорных районах — почти в два раза больше.

Чтобы получить деньги, в региональное управление соцразвития необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителей (паспорт), или документ об опекунстве и справку с места жительства.
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