В Иране развивается движение одиночных протестов против хиджабов, сообщило ВВС.

По данным издания, в понедельник 29 января сразу несколько женщин с непокрытыми головами взобрались на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками наподобие флага. Это первое сколько-нибудь массовое выступление против обязательного ношения платка со времен революции 1979 года.

Первая такая акция произошла еще в декабре — активисткой, решившейся на такой шаг, стала 31-летняя Вида Мовахед, мать полуторагодовалой девочки.

Фото из Интернета

27 декабря женщина взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком словно флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в социальных сетях.

По сообщениям правозащитников, женщину задержала полиция, но освободила, а затем арестовала повторно. Молодую женщину освободили только в воскресенье 28 января.

Сразу после этого, в понедельник 29 января акцию Виды Мовахед повторили как минимум еще три женщины. Женщина, вставшая на ту же самую будку, что и Мовахед, также была задержана полицией. Вскоре после этого в знак поддержки движения жители города стали оставлять на будке цветы.

Someone has left a bouquet of flowers for the women protesting the compulsory hijab in Tehran via @aidaghajar #دخترهای_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/OXXN6O0wmZ — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) 29 января 2018 г.

Обязательное ношение платка в публичных местах предписывается законами Ирана — нарушительницам грозит арест.