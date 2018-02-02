Афиша на выходные: 3-4 февраля

Театр

3 февраля. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.





3 февраля. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер — интимная драма нежных и глубоких чувств. Дж. Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

3 февраля. Спектакль «Лавина»

Пьеса Тунджера Джюдженоглу — это история о трех поколениях одной семьи, живущей в поселке на лавиноопасной территории. Стоит издать любой громкий звук — и снег погребет под собой всех. Наступает период наибольшей вероятности схода лавин — и как раз в это время для главной героини наступает пора рожать.

ТЮЗ имени Б.Кыдыкеевой, 17.00.

4 февраля. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.





4 февраля. Концерт артистов балета.

В программе вечера памяти выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева мировая классика, произведения современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

3-4 февраля. Шоу под дождем «Признание в любви» (Санкт-Петербург)

Как выразить все свои чувства, не произнеся ни слова? Есть множество разных способов, один из них — танец. В программе концерта санкт-петербургского театра «Искушение» собраны лучшие номера.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 18.00.

4 февраля. Стендап-концерт «Gong Show»

Более десяти лучших стендап-комиков страны поборются за главный приз.

Кафе JOMA, 19.00.

4 февраля. Выступление проекта «14 лет»

Чистая, как весенний дождь, и честная, как искренний рассвет, девушка по имени Камила и ее проект «14 лет» подарит уютную атмосферу акустического тепла.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

19 января — 4 февраля. Выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути»

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.





Мастер-классы, тренинги, акции

4 февраля. Женская арт-терапевтическая встреча

В уютной доброжелательной обстановке вы проработаете такие темы, как психосоматика, дискомфорт в теле, блоки и зажимы, комплексы и обиды, скованность, стрессы, ресурсы и самоисцеление. Предварительная запись по телефону 0556207221.

8-й микрорайон, 1, 10.00 и 18.00.





3 февраля. Лекция-дискуссия «Узнай себя и людей вокруг»

Вы узнаете, как найти подход к ребенку, наладить отношения с родителями, завести новые знакомства.

Ololohaus (проспект Манаса), 18.00.

3 февраля. Арт-коучинг

Участников ожидают интересные знакомства, интерактивные задания, работа художником и расшифровка работы опытным психологом. Регистрация по телефону: 0555505043.

«Галерея М», 14.00.





3 февраля. Royal party

В этот вечер вы увидите два выступления, поучаствуете в мастер-классе, натанцуетесь и выберете короля и королеву года.

«Асанбай Центр», 21.00.

4 февраля. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что Импров помогает взбодриться, кому-то помогает расслабиться, кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

4 февраля. Лекция к Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями

С вами поделятся наблюдениями и опытом поддержания здоровья участницы клуба «Мастера перемен». В теплой атмосфере обсудите, как не допустить рак в свою семью.

Кафе «Экодемия», 11.00

4 февраля. Книгообмен

Организаторы рекомендуют приносить художественную литературу, публицистику, психологию, бизнес-книги, детскую литературу, книги на иностранном языке. Пусть это будут книги в хорошем состоянии. Приносите то, что вы хотели бы получить сами.

Кофейня Sierra, 12.00-14.00

4 февраля. Вечер игр

Будут «Мафия», «Крокодил», «Уно», «Монополия» и игра со стаканчиками. Регистрация по телефону: 0708171717.

Feel Good Center, 17.00.

Для детей

3 февраля. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои не только сами будут учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 февраля. Мастер-класс по моделированию кораблей

Дети создадут корабли из бумаги по схемам. Это занятие развивает логику, моторику и интерес к истории как кораблей, так и древнего мира. Предварительная регистрация по номеру: 0550312492.

Улица Орозбекова, 2/1, 15.00.

4 февраля. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители — Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 февраля. Спектакли «Лисенок плут» и «Амалдуу мышык»

Хорошо, что на свете есть дружба. С ней не страшны никакие происки хитрецов. В сказке «Лисенок-плут», подружившись, медвежонок и зайчишка смогли наказать хитреца лисенка.

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши опустошили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь старушке приходит кот, который придумывает план по истреблению грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.