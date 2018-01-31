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Общество

На строительство архива в Бишкеке требуется 100 миллионов сомов

На строительство архива в Бишкеке требуется 100 миллионов сомов. Об этом заявил сегодня на коллегии Государственной регистрационной службы директор Госархива Орунбай Ахмедов.

Он отметил, что в соседнем Казахстане, в Алматы, городской архив расположен в девятиэтажном здании. Председатель ГРС Дастан Догоев отметил, что строительство обойдется в 100 миллионов сомов. «Мы отправили письма в международные организации с просьбой поддержать проект по городскому архиву», — сказал он.

Кроме того, выяснилось, что в аварийном состоянии здание Джумгальского районного архива. В то же время достраивают архивы в ряде регионов — в Кара-Бууринском районе Таласской области и Кызыл-Кийском районе Баткенской области. 
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