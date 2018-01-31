В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В связи с аварийно-восстановительными работами в некоторых районах Бишкека с 31 января по 2 февраля прекратят подачу природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, газа не будет в жилых массивах «Красный Строитель», «Нижняя Ала-Арча», «Керамический», на улицах Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, Новосельской, МЧК, в Аульном переулке.

Как сообщается, газ отключат 1-2 февраля и в Джалал-Абаде (улицы Ленина, Абасбекова).