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Общество

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В связи с аварийно-восстановительными работами в некоторых районах Бишкека с 31 января по 2 февраля прекратят подачу природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, газа не будет в жилых массивах «Красный Строитель», «Нижняя Ала-Арча», «Керамический», на улицах Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, Новосельской,  МЧК, в Аульном переулке.

Как сообщается, газ отключат 1-2 февраля и в Джалал-Абаде (улицы Ленина, Абасбекова). 
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