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Общество

Бишкектеплосеть просит жителей отключить водонагревательные баки

ОАО «Бишкектеплосеть» просит жителей отключить водонагревательные баки во избежание перетоков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

В настоящее время пошло повышение температуры теплоносителя, но в некоторых домах вместо горячей воды продолжает идти холодная. Это связано с тем, что горожане включили водонагреватели. Если бак не отключен, он является перемычкой между холодной и горячей водой.

Давление холодной воды, пояснили в Бишкектеплосети, выше горячей, поэтому происходит переток из трубопровода холодной воды в трубопровод горячей.

Баки не просто нужно отключить от электросети, но и перекрыть запорную арматуру.
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