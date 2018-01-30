ОАО «Бишкектеплосеть» просит жителей отключить водонагревательные баки во избежание перетоков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

В настоящее время пошло повышение температуры теплоносителя, но в некоторых домах вместо горячей воды продолжает идти холодная. Это связано с тем, что горожане включили водонагреватели. Если бак не отключен, он является перемычкой между холодной и горячей водой.

Давление холодной воды, пояснили в Бишкектеплосети, выше горячей, поэтому происходит переток из трубопровода холодной воды в трубопровод горячей.

Баки не просто нужно отключить от электросети, но и перекрыть запорную арматуру.