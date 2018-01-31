Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 31 января температура опустится до −13...-3 градусов. Весь день ясно. День увеличился до 9 часов 55 минут: восход Солнца в 8.18, заход в 18.13.

Памятные даты

Международный день ювелира

Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008-м в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира.

Именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира — одна из самых древних.

Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду.

День рождения русской водки

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах.

Однако имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11–12 веках. Кстати, крепость водки никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас, как известно, есть и более крепкие сорта.

У кого намечаются тои

День рождения празднует первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев. Он родился 31 января 1969 года в селе Голбо Ляйлякского района Баткенской области.

В 2003-2005 был губернатором Баткенской области. После революции в марте 2005-го избран депутатом Жогорку Кенеша. В 2010 году стал министром энергетики и промышленности КР.

Кстати, Аскарбек Шадиев — нардеп от фракции «Бир Бол». Он первый парламентарий, который сохранил депутатский мандат при переходе на государственную службу. В случае отставки Шадиев снова вернется в Жогорку Кенеш.

Именно он сегодня курирует топливно-энергетический комплекс...

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

— В «Галерее М» идет выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 17.30 по адресу: проспект Чуй, 110 состоится семинар «HR-тренды на 2018 год: бизнес с человеческим лицом».

Вы узнаете о роли HR в развитии компании, как HR помогает бизнесу, все про текущие задачи HR и многое другое.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут героические хроники «Я не хочу умирать».

Спектакль «Я не хочу умирать» переносит нас в далекое, но неостывшее прошлое. Война. Ленинград. Блокада: заснеженные улицы и площади, «125 блокадных граммов с огнем и кровью пополам», еле бредущие мимо убитых и умерших от голода люди-тени. Спектакль по мотивам пьесы Ольги Берггольц «Они жили в Ленинграде» не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула стартуют международные соревнования по боксу.

Это крупнейший боксерский турнир, проводимый в Кыргызстане. Он посвящен памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание;

— 10.00, ГНС — заседание коллегии ГНС по итогам работы ведомства за 2017 год с участием премьер-министра Сапара Исакова;

— 10.00, Национальная библиотека — заседание коллегии ГРС об итогах деятельности за 2017 год;

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Пайщики Центрального рынка города Токтогула: о незаконной продаже земельных участков пайщиков»;

— 10.00, ГАМСУМО — заседание коллегии об итогах деятельности за 2017 год;

— 11.00, Квадратный зал Жогорку Кенеша — брифинг по предстоящей поездке президента Кыргызстана в Таджикистан;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Национальный партнер КР «Международного бюджетного партнерства» (МБП)объявит индекс КР в мировом рейтинге бюджетной прозрачности»;

— 15.00, Sputnik Кыргызстан — видеомост «Курение убивает. Как в странах СНГ борются с никотиновой зависимостью».

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