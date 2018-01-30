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Общество

Самолет, заправленный горчицей, перелетел из США в Австралию

Уникальный авиаперелет между двумя континентами — Северной Америкой и Австралией — совершил Boeing Dreamliner 787-9. Как сообщили vesti.ru со ссылкой на РИА «Новости», самолет был заправлен смешанным топливом, часть которого составляло горчичное масло.

Лайнеру австралийской компании, заправленному биотопливом, для перелета из Лос-Анджелеса в Мельбурн потребовалось около 15 часов. Для экологического эксперимента в стандартный авиакеросин было добавлено 10 процентов обычного горчичного масла. Оно производится из семян черной или сарептской горчицы и часто используется в кулинарии, например, при изготовлении высококачественных консервов и сдобных изделий.

В результате выбросы углекислого газа в атмосферу при таком перелете сократились на 7 процентов. По расчетам авиакомпании, повсеместное использование биотоплива в авиаперевозках сократит выбросы углекислого газа на 80 процентов.

Это не первый эксперимент по переводу транспорта на биотопливо. «Вести.Ru» сообщали недавно, что в Лондоне уже внедряется план по запуску городских автобусов, работающих на кофейной гуще.
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