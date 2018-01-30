Кыргызстанцы с биометрической ID-картой могут пройти погранконтроль сами

Кыргызстанцы с биометрической ID-картой могут избежать погранконтроля в аэропорту. Об этом представители ОАО «МАМ» сообщили сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

По их словам, в аэропорту «Манас» рядом с пограничными стойками установлены три электронные стойки с дисплеями. «Подходите к ним самостоятельно, без помощи ГПС. Вставляете свой паспорт, снимаете отпечаток пальца, и проход открывается», — пояснили они.

В тестовом режиме около одного месяца работают только три стойки. После тестирования система может заработать в штатном режиме.

«Не по всем направлениям можно проходить через Е-гейты. Это касается только России и Казахстана — тех стран, с кем у нас есть соглашение о применении ID-карт. Пройти через Е-гейты могут только кыргызстанцы с биометрическими паспортами (ID-картой), которые прилетают из России и Казахстана», — отметила директор финансово-экономической дирекции Жаныл Абикова.