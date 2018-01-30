Как в регионах Кыргызстана развивают аэропорты

О реконструкции аэропортов «Ош», «Баткен» и «Джалал-Абад» на юге страны рассказали сегодня на пресс-конференции представители ОАО «Международный аэропорт «Манас».

По словам главы дирекции инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималика Бусурманкулова, «Ош — второй по величине аэропорт страны, и с каждым годом там увеличивается пассажиропоток. В прошлом году начали его реконструкцию. Взлетно-посадочная полоса будет удлинена на 400 метров, и общая ее протяженность составит 3,2 тысячи метров.

В прошлом году завершена реконструкция аэровокзального комплекса (АВК) аэропорта «Баткен», который был построен в 1967 году. Капремонт там последний раз проводился в 1986 году. Здание аэровокзала расширилось на 150 квадратных метров, сейчас общая площадь составляет более 550 квадратов. Установлено оборудование выдачи багажа, расширены залы ожидания, прилета и досмотра. Открыта комната матери и ребенка.

В настоящее время идет реконструкция АВК аэропорта «Джалал-Абад», во втором квартале планируется завершить все работы.

В главной воздушной гавани страны также продолжается работа по расширению АВК. Расширена стерильная зона в восточном и западном направлениях с целью увеличения пропускной способности. В ближайшем будущем планируют открыть третье оборудование выдачи багажа в зоне прилета.

ОАО «МАМ» — одно из бюджетообразующих предприятий. Если в 2010 году оно обслужило 19 тысяч рейсов, то в 2017-м около 32 тысяч. Вырос и пассажиропоток.