Смогут ли небюджетники получить госипотеку под 8 процентов, рассказали в ГИК

Смогут ли небюджетники получить госипотеку под 8 процентов, рассказал сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО «ГИК» Бактыбек Шамкеев.

Напомним, ранее о такой возможности заявлял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Мы над этим работаем. Очень серьезную поддержку и содействие в этом нам оказывает правительство. И сам президент тоже в этом плане уделяет большое внимание. Изыскиваем возможные ресурсы», — сказал Бактыбек Шамкеев.

Бюджетникам мы сегодня выдаем кредиты на уровне 8 процентов. Для небюджетников начнем в этом году с 12-14 процентов. Бактыбек Шамкеев

«Но если у нас будут ресурсы, которые позволят обеспечить небюджетников кредитами на уровне 8 процентов, будем рассматривать такие варианты. Но в целом достичь этого показателя запланировано до 2020-2022 года», — добавил он.

Получить кредит на жилье небюджетники смогут только в регионах. В Бишкеке и Оше такой возможности не будет.