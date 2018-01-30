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Общество

Смогут ли небюджетники получить госипотеку под 8 процентов, рассказали в ГИК

Смогут ли небюджетники получить госипотеку под 8 процентов, рассказал сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО «ГИК» Бактыбек Шамкеев.

Напомним, ранее о такой возможности заявлял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Мы над этим работаем. Очень серьезную поддержку и содействие в этом нам оказывает правительство. И сам президент тоже в этом плане уделяет большое внимание. Изыскиваем возможные ресурсы», — сказал Бактыбек Шамкеев.

Бюджетникам мы сегодня выдаем кредиты на уровне 8 процентов. Для небюджетников начнем в этом году с 12-14 процентов.

Бактыбек Шамкеев
«Но если у нас будут ресурсы, которые позволят обеспечить небюджетников кредитами на уровне 8 процентов, будем рассматривать такие варианты. Но в целом достичь этого показателя запланировано до 2020-2022 года», — добавил он.

Получить кредит на жилье небюджетники смогут только в регионах. В Бишкеке и Оше такой возможности не будет.
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