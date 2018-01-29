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Общество

Nokia 7 Plus: появились первые подробности о загадочном смартфоне

В октябре 2017 года компания HMD Global представила смартфон среднего уровня Nokia 7. Теперь компания хочет выпустить улучшенную версию модели, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

По его данным, упоминание смартфона Nokia 7 Plus появилось в тесте производительности GeekBench.

Nokia 7 Plus получит более мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 660, но объем оперативной памяти не изменится — 4 ГБ. Работать смартфон будет сразу на новой версии Android 8.0 Oreo.

Это будет не только более мощная версия Nokia 7, но и увеличенная. Компания может сделать соотношение сторон смартфона 18:9.

Как предполагается, презентация Nokia 7 Plus пройдет 25 февраля в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне, где также ожидается анонс Nokia 9 и Nokia 3310 с LTE.
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