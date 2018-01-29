Прогноз погоды на 30 января. Мороз отпускает

В ближайшие три дня в Кыргызстане сохранится холодная погода. Однако морозы начинают отпускать. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, 30 января в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах слабый снег. По остальной территории — без осадков. В отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица.

31 января также без осадков. 1 февраля в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах слабый снег, по остальной территории без осадков. 2 и 3 февраля ночью без осадков. 3 февраля днем местами слабый снег. На дорогах снежный накат, гололедица.

По данным Кыргызгидромета, 30 и 31 января, 1 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

Завтра ночью столбик термометра опустится до отметки −20...−22 градуса, днем — до −5... −7 градусов. 31 января в Бишкеке ожидается −15...−17 градусов днем и −3...−5 ночью. Аналогичная температура будет и 1 февраля.