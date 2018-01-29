Мэрия Бишкека распространила дополнительные телефоны горячих линий по отоплению

Мэрия Бишкека распространила дополнительные номера телефонов горячих линий по вопросам отопления и электроснабжения.

Телефоны ОАО «Бишкектеплосеть» для обращений:

(0312) 61-11-69 — Центр поддержки потребителей;

36-57-19, 30-07-67 — дежурные инженеры центрального района;

51-06-22, 21-74-06 — дежурный инженер южного района;

56-85-58 — диспетчерская служба.

Абонентам ОАО «Северэлектро» за информацией о прерыванном электроснабжениия можно обратиться в колл-центр по номеру 1209 или через мессенджеры 0772 001209 (WhatsApp) либо воспользоваться услугами ботов. В связи с загруженностью колл-центра заявки по отключениям принимаются также по следующим номерам: 0555 00 52 68; 0555 00 51 44; 0555 96 70 00; 0702 64 49 65.

В мэрии сообщили, что колл-центр муниципалитета — 185 и 1840 — оснащен системой записи всех звонков. По всем жалобам о грубом, некорректном обращении операторов данной службы с горожанами к виновным примут дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Напомним, об авариях можно сообщать на WhatsApp-номера заместителей акимов районов по вопросам ЖКХ: