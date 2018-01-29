Мэрия Бишкека распространила дополнительные телефоны горячих линий по отоплению

Мэрия Бишкека распространила дополнительные номера телефонов горячих линий по вопросам отопления и электроснабжения.
Телефоны ОАО «Бишкектеплосеть» для обращений:
(0312) 61-11-69 — Центр поддержки потребителей; 36-57-19, 30-07-67 — дежурные инженеры центрального района; 51-06-22, 21-74-06 — дежурный инженер южного района; 56-85-58 — диспетчерская служба.
Абонентам ОАО «Северэлектро» за информацией о прерыванном электроснабжениия можно обратиться в колл-центр по номеру 1209 или через мессенджеры 0772 001209 (WhatsApp) либо воспользоваться услугами ботов. В связи с загруженностью колл-центра заявки по отключениям принимаются также по следующим номерам: 0555 00 52 68; 0555 00 51 44; 0555 96 70 00; 0702 64 49 65.
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927; Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0777 552 211; Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640; Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703 611 806.