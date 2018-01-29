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Общество

Потребность крестьян в новых сортах обеспечивают только частники — семхозов нет

Государственные семенные хозяйства не обеспечивают потребность крестьян даже на 5 процентов. Об этом сообщили сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной политике представители Минсельхоза.

По их словам, на сегодня в республике осталось очень мало государственных семхозов. Все потребности удовлетворяют частники.

«Это хорошо. Необходимо создать условия, чтобы люди могли приобретать семена. Частный сектор выводит новые сорта, но подходят ли они под стандарты? Государство должно это контролировать»,  заметил депутат Асылбек Жээнбеков.
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