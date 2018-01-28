Во всех поликлиниках Бишкека организованы дежурства врачей

В Бишкеке в центрах семейной медицины (ЦСМ) сегодня, 28 января, организованы дежурства врачей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии.

По их данным, принято совместное решение мэра города Албека Ибраимова и министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, «учитывая возможность роста простудных заболеваний».

Дежурные врачи выйдут на работу во все ЦСМ и группы семейных врачей (ГСВ).

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