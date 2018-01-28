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Общество

Во всех поликлиниках Бишкека организованы дежурства врачей

В Бишкеке в центрах семейной медицины (ЦСМ) сегодня, 28 января, организованы дежурства врачей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии.

По их данным, принято совместное решение мэра города Албека Ибраимова и министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, «учитывая возможность роста простудных заболеваний».

Дежурные врачи выйдут на работу во все ЦСМ и группы семейных врачей (ГСВ).

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Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Горожане сообщали об авариях в электросетях. Энергетики пообещали, что в течение суток тепло вернется в дома бишкекчан.

Напомним, температура воздуха в Кыргызстане начала снижаться 24 января. Из-за морозов отменили занятия в школах, все службы перешли на усиленный режим работы. Потепление, как обещают метеорологи, начнется с 30 января.
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