В обещанные мэром 22.00 тепло в дома бишкекчан так и не поступило

В обещанные мэром Албеком Ибраимовым 22.00 тепло в дома бишкекчан так и не поступило.

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» сообщили, что ремонт продолжается. Когда будет устранена поломка и ТЭЦ заработает в штатном режиме, энергетики ответить не могут.

Читайте по теме Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах.

Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.