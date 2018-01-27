03:46
-20
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

В обещанные мэром 22.00 тепло в дома бишкекчан так и не поступило

В обещанные мэром Албеком Ибраимовым 22.00 тепло в дома бишкекчан так и не поступило.

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» сообщили, что ремонт продолжается. Когда будет устранена поломка и ТЭЦ заработает в штатном режиме, энергетики ответить не могут. 

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах.

Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.
Ссылка:
просмотров: 2696
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Энергетики нашли причину поломки оборудования
Энергетики предложили бишкекчанам принять участие во флешмобе #экономьтесвет
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке открыли пункты приема и размещения для нуждающихся
Директор ТЭЦ Бишкека готов уйти в отставку
Энергетики заявили, что отключения света не связаны с аварией на ТЭЦ
Глава ТЭЦ не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан
Электрики обещают: система выдержит нагрузку, свет отключать не будут
Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека горожанам сделают перерасчет за январь
Подачу тепла в дома бишкекчан обещают восстановить к 22.00
Мэрия Бишкека распространила номера для сообщений о проблемах с отоплением
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Фальшивые сомы. Что с&nbsp;ними делать, чтобы не&nbsp;попасть в&nbsp;тюрьму Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом