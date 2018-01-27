03:47
-20
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

В Бишкеке еще на двух перекрестках перестали работать светофоры

В Бишкеке еще на двух перекрестках перестали работать светофоры. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУОБДД. 

По данным ведомства, светофоры вышли из строя на пересечении улиц Сухэ-Батора и А.Токомбаева, Юнусалиева и Суеркулова. В ГУОБДД уточнили, что в этих районах нет света.

«Горожане, которые увидели неработающий светофорный объект, могут звонить по номерам 0 770 985057 или 0 312 531087», — просят в ГУОБДД.

Отметим, ранее из строя вышли еще два светофора, но их починили.

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.
Ссылка:
просмотров: 824
Версия для печати
Материалы по теме
Энергетики предложили бишкекчанам принять участие во флешмобе #экономьтесвет
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке открыли пункты приема и размещения для нуждающихся
Директор ТЭЦ Бишкека готов уйти в отставку
Энергетики заявили, что отключения света не связаны с аварией на ТЭЦ
Глава ТЭЦ не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан
Энергетики до сих пор не установили причину аварии на ТЭЦ
Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека горожанам сделают перерасчет за январь
Подачу тепла в дома бишкекчан обещают восстановить к 22.00
Мэрия Бишкека распространила номера для сообщений о проблемах с отоплением
Авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Фальшивые сомы. Что с&nbsp;ними делать, чтобы не&nbsp;попасть в&nbsp;тюрьму Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом