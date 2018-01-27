В Бишкеке еще на двух перекрестках перестали работать светофоры. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУОБДД.

По данным ведомства, светофоры вышли из строя на пересечении улиц Сухэ-Батора и А.Токомбаева, Юнусалиева и Суеркулова. В ГУОБДД уточнили, что в этих районах нет света.

«Горожане, которые увидели неработающий светофорный объект, могут звонить по номерам 0 770 985057 или 0 312 531087», — просят в ГУОБДД.

Отметим, ранее из строя вышли еще два светофора, но их починили.

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Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.