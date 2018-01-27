Директор ТЭЦ Бишкека готов уйти в отставку

Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан готов уйти в отставку. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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Он опроверг информацию о взрыве трех старых котлов и добавил, что речь идет об утечке химобессоленной воды из трубопровода. Причину выясняют.

Он также подчеркнул, что на диверсию возникшая нештатная ситуация не похожа.

Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах.

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Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.