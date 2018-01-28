Отдых в горах. Как покататься на баллоне и остаться в живых

В Кыргызстане набирает популярность тюбинг, то есть катание с горки на баллонах. Правда, врачи-травматологи такой моде совсем не рады. Они призывают кыргызстанцев проводить досуг менее опасно.

Печальная статистика

Только с начала года в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО) поступили 258 человек, которые получили травмы в горах. Из них 220 получили помощь амбулаторно, а вот 38 лечились в стационаре.

Самые серьезные травмы получают те, кто катается на баллонах. Это разрыв селезенки, переломы позвоночника, длинных трубчатых костей. Главврач БНИЦТО Алмаз Кубатбеков

«Проблема в том, что невозможно остановить баллон или хотя бы уменьшить его скорость. В итоге люди, катаясь на нем, врезаются в машины, столбы и получают серьезные травмы», — отметил Алмаз Кубатбеков.

Есть еще одна проблема. Часто из-за катания на баллонах получают травмы люди, которые просто оказались рядом.

Буквально недавно своей историей поделилась в социальных сетях бишкекчанка. Инцидент произошел в горах возле Воронцовки.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался на баллоне и сбил женщину с двумя детьми, которые сидели неподалеку от склона.

«Удар был такой силы, что мальчика отбросило в сторону, а мать получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб, перелом лобной кости и раздробленный нос. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу в отделение нейротравматологии. Мальчик ударился об землю и получил сотрясение. Девочка получила удар в лицо, у нее синяки под глазами», — написал пользователь Айбек Жаныбаев.

Лучше пешком, чем на баллоне

Страсть кыргызстанцев к баллонам вполне понятна. Катание на лыжах или сноуборде — дорогое удовольствие. Только прокат снаряжения стоит 500-600 сомов, нужно еще заплатить за канатку — от 800 до 1,2 тысячи сомов. А тут взял баллон напрокат за 300-400 сомов — и веселись сколько душе угодно.

Любой травматолог скажет, что ни в коем случае не надо кататься на баллонах. Мы постоянно об этом говорим нашим пациентам. Лучше уж на лыжах или сноуборде. Их хотя бы можно контролировать. Алмаз Кубатбеков

«Но и в этом случае нужно быть осторожным. Лучше в первые два-три дня катания взять инструктора, чтобы получить базовые навыки катания, научиться правильно тормозить и падать», — посоветовал Алмаз Кубатбеков.

Как кататься на баллоне, чтобы выжить

Если доводы разума и рекомендации травматологов вам не указ и вы твердо решили испытать судьбу, есть несколько советов, которые помогут выжить во время тюбинга.

Чтобы сделать отдых для всей семьи приятным, а катание на баллонах безопасным, необходимо придерживаться простых правил:

1. Кататься желательно только в отведенном для этого месте.

2. Выбирая место для катания, оцените склон. Внизу должно быть достаточно места для торможения.

3. Перед спуском с горки проверьте, нет ли на пути людей.

4. Не следует кататься на баллоне с крутых склонов: вероятность травм в этом случае повышается в разы. Безопасным считают катание с горы уклоном не более 20 градусов.

5. Не стоит кататься в состоянии алкогольного опьянения. Катание в трезвом виде принесет пользу для организма: это физическая нагрузка, да еще и на свежем воздухе.

6. Не следует перегружать баллон. В идеале на нем может кататься один, максимум два человека. Опасно садиться вдвоем на баллон с одним посадочным местом: из него легко вылететь.

7. С ребенком до 7 лет должен кататься один взрослый.

8. Детям до 12 лет лучше кататься в шлеме.