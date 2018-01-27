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Общество

Опять двойка. Вице-премьер раскритиковала Фонд медицинского страхования

Под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Чолпон Султанбековой состоялось очередное заседание Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата правительства КР.

По их данным, вице-премьер-министр подвергла резкой критике работу Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Она указала на большое количество поступающих правительству обращений от граждан с жалобами на качество предоставляемой медицинской помощи, а также на неформальные платежи из кармана пациентов.

Члены НС отметили непрозрачность использования ФОМС бюджетных денег. По итогам заседания члены совета создали рабочую группу, чтобы отрегулировать регламент взаимодействия между Минздравом и ФОМС по вопросам улучшения доступности и повышения качества медицинской помощи.
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