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Общество

Замерзнет ли мыльный пузырь на морозе? Чем заняться на холоде в Бишкеке

В ближайшую неделю в Кыргызстане ожидаются аномальные морозы. Однако холода совсем не повод грустить и сидеть в четырех стенах. Даже в трескучий мороз можно найти что-то веселое и позитивное. ИА «24.kg» предлагает вам два варианта морозных развлечений.

Мыльные пузыри

Всемогущий Интернет быстро подсказал нам, чем можно себя занять. Итак, в ход пошли мыльные пузыри. На профессиональных видео показывают просто потрясающие кадры их замерзания. Мы, конечно, понимали, что такой красивой картинки у нас не получится. Но провести эксперимент все равно решили: надо же хотя бы узнать, замерзнут они или нет.

Итак, в ближайшем магазине купили три вида пузырей —маленькую, среднюю и большую упаковку. Обошлось нам это всего в 150 сомов. Выяснилось, что маленькая баночка совсем не подходит ля эксперимента. Пузыри быстро лопались или улетали. А вот средняя и большая вполне сгодились.

В первый раз решили попускать пузыри вечером. На улице был мороз в 15 градусов. Пузыри замерзли с первой попытки. Да так, что палочкой можно было крутить в разные стороны. Один минус: в вечерней темноте не было видно узоров.


Решили продолжить развлечение на следующий день. В светлое время суток пузыри, конечно, замерзали куда живописнее. Но тут возникла другая проблема. Из-за сильных холодов долго развлекаться не удалось. Баночка с жидкостью попросту замерзла, и вместо красивых шариков в воздух вылетали какие-то белые ошметки.


На следующее утро, увидев в окне солнышко, всей семей ринулись на улицу снова пускать пузыри. Но ночью столбик термометра опускался до −25...-20 градусов, да и утром было —17. Поэтому из нашей затеи ничего не вышло. Те немногие пузыри, что удавалось создать, сразу лопались от холода.

Но в целом эксперимент удался. Для того чтобы он получился и у вас, покупайте средние или большие упаковки с жидкостью и пускайте пузыри при температуре не ниже −15 градусов.

Поверьте, заряд позитива гарантирован как детям, так и взрослым. Мы летом так не радовались, когда пускали пузыри, как в зимнюю стужу.

А не плеснуть ли нам кипяточку?

Потерпев неудачу с надуванием пузырей в сильный мороз, вспомнили о давних экспериментах жителей холодных регионов. Думаю, многие видели, как бравые ребята выплескивают у себя над головой кастрюли с кипятком. Зрелище просто завораживающее! Правда, трюк выполняли, когда на улице было −40.

В Бишкеке сейчас, конечно, не настолько холодно. Но мы все же решили попробовать воплотить в жизнь трюк с кипятком. Нет, кастрюлю горячей воды мы не выплескивали. Ограничились кружкой. Да и выливать ее над головой мы тоже не стали. Эксперимент — это, конечно, хорошо, но и правила безопасности соблюдать тоже стоит.

По факту такой же красивой картинки, как на видео из Интернета, не получилось. Вода не замерзала на лету, но и на нас не выливалась: кипяток на двадцатиградусном морозе просто испарился. В любом случае попробовать стоит.

К слову, сорокаградусный мороз МЧС Кыргызстана обещает в Суусамырской долине. Будете там проездом — попробуйте поэкспериментировать.

А мы можем смело констатировать, что мороз отнюдь не повод для уныния. Главное — позитивный настрой, а идеи, как себя развлечь, найдутся сами. Единственное, от чего мы все-таки посоветуем вам воздержаться, это облизывание металлических предметов на морозе.
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