Бездомный кот всю ночь грел потерявшегося мальчика в России

В Калининградской области кот всю ночь согревал в сарае пропавшего тринадцатилетнего мальчика. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщило РИА «Новости».

Как рассказал подросток, которого нашли накануне, он решил пропустить занятия в школе 25 января, чтобы посетить бабушку в городе Краснознаменске и сделать фотографию на паспорт. Родственницы не оказалось дома, и школьник решил вернуться пешком.

Однако он не успел вернуться до наступления темноты, и ему пришлось ночевать в заброшенном сарае. Компанию мальчику составил бездомный кот, который согревал его всю ночь.

«В благодарность мальчик забрал усатого-полосатого к себе домой и не расстается с ним ни на минуту», — отметило агентство.

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Сообщается, что полицейские побеседуют с родственниками мальчика для недопущения подобных случаев в будущем.

Отметим, на этой неделе в Кыргызстан также пришли сильные морозы. Сегодня ночью ожидается самая низкая за всю неделю температура. Холода продержатся и следующие семь дней.