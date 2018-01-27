15:28
-18
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

На реках в Бишкеке скопилась ледяная шуга

На реках Ала-Арча и Аламедин скопилась ледяная шуга, силы и средства Гражданской защиты приведены к готовности для реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По словам замначальника управления МЧС по Бишкеку полковника Майрамбека Джунусова, по мере необходимости русла рек очистят.

«Отмечу, что в районе Ошского рынка очень много построек, частных предприятий, и со стороны администрации данного рынка также должны быть предприняты соответствующие меры для снижения риска», — сказал он.

Напомним, в декабре 2012 года на реке Ала-Арча во всех районах Бишкека вследствие образования ледяного затора начался перелив, создалась реальная угроза подтопления жилых домов, прилегающей территории, объектов инфраструктуры, некоторые дома были частично подтоплены.
Ссылка:
просмотров: 3383
Версия для печати
Материалы по теме
Правила пожарной безопасности: как не сгореть в собственном доме
Личные данные абонентов сотовых компаний хотят передать МЧС. Ваше мнение?
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
В Бишкеке среднесуточная температура ниже климатической нормы на 11,9 градуса
Передача МЧС личных данных абонентов — нарушение прав человека
Доступа к данным абонентов не может быть. Это нарушает Конституцию
Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент
МЧС Кыргызстана в связи с морозами привлекло дополнительную спецтехнику
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание до −40 градусов
Комиссия МЧС вынесла решение. Пожарный Назим Муканбетов не получал квартиру
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом