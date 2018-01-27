На реках в Бишкеке скопилась ледяная шуга

На реках Ала-Арча и Аламедин скопилась ледяная шуга, силы и средства Гражданской защиты приведены к готовности для реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По словам замначальника управления МЧС по Бишкеку полковника Майрамбека Джунусова, по мере необходимости русла рек очистят.

«Отмечу, что в районе Ошского рынка очень много построек, частных предприятий, и со стороны администрации данного рынка также должны быть предприняты соответствующие меры для снижения риска», — сказал он.

Напомним, в декабре 2012 года на реке Ала-Арча во всех районах Бишкека вследствие образования ледяного затора начался перелив, создалась реальная угроза подтопления жилых домов, прилегающей территории, объектов инфраструктуры, некоторые дома были частично подтоплены.