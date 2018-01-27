Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 января температура опустится до −25...-18 градусов. Весь день ясно, ранним утром возможен небольшой снег.

Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить аномальные холода без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. И, кстати, действительно пускают.

День увеличился до 9 часов 46 минут: восход Солнца в 8.21, заход в 18.07.

Памятные даты

Международный день памяти жертв Холокоста

Это первый Всемирный день памяти жертв Холокоста, который утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года.

За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Заседание в 1945-м году открыл генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (День воинской славы России)

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. Кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось 8 сентября 1941-го.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной.

Советские войска полностью сняли фашистскую блокаду города 27 января 1944 года. Она длилась 872 дня.

Куда сходить

Культура

— В этнокомплексе «Супара Чункурчак» продолжается сезон сноутюбинга.

Сноутюбинг — это спуск со склона небольшой крутизны на неуправляемых санках-ватрушках с резиновой камерой внутри. Эта зимняя забава стала модной альтернативой катания на санках, которая очень нравится не только детям, но и взрослым. По сравнению с обычными, «жесткими» санками сноутюбинг менее травмоопасен, так как сделанная из резины ватрушка мягкая.

— С 10.00 до 12.00 в Ecoland — встреча «Полезный хлеб в каждый дом».

Вы сможете попробовать вкусный и полезный бездрожжевой хлеб на натуральной закваске, без разрыхлителей и по себестоимости от производителя.

Такой хлеб не вызывает никаких заболеваний, в нем нет лишних калорий, он легче переваривается и быстрее усваивается организмом.

— В 10.00 в «Экодемии» пройдет фестиваль индийской музыки, танца и йоги.

Мероприятие приурочено к 68-й годовщине принятия Конституции Индии.

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Теремок».

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка нападают лесные разбойники — лиса, волк, и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего Петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

— В 12.00 в ТЦ «Бишкек-парк» начнется фестиваль шахмат «Интеллектуальный ребенок — будущее Кыргызстана».

Цель — популяризация и пропаганда шахмат в КР и возрождение имиджа Бишкека как одной из «шахматных столиц» мира, крупного международного интеллектуального центра.

Особенность фестиваля в том, что он сопровождается интересной развлекательной программой: сеансом одновременной игры с гроссмейстерами, игрой в шахматы большими фигурами и яркой концертной программой для всех участников и гостей.

Судить фестиваль будет Шахматная федерация КР.

— В 12.00 в кондитерском бутике «Белый кролик» пройдет детский мастер-класс.

Вместе с детками Кролик будет собирать бисквитные мини-тортики с нежным сливочным кремом. Заодно ребятишки будут развивать моторику, фантазию, любовь к готовке, самостоятельность и навыки общения в группе. Стоимость — 300 сомов. Справки по телефону 0(557)898-515.

— В 12.30 в студии альтернативного обучения «Окна» пройдет мероприятие «Окно в искусство: аборигены Австралии».

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

— В 14.00 в центре Feel Good состоятся мастер-классы по хендмейду: квиллинг.

Квиллинг — это искусство создания бумажных композиций, плоских и объемных. Заключается в скручивании длинных полосок бумаги в спиральки (модули), иначе называется бумагокручением. Очень часто такими поделками украшают картины, открытки, бижутерию, рамки и альбомы для фотографий.

Стоимость — 350 сомов.

— В 15.00 в зале «Столица KG» состоится презентация «Как стать блестящим оратором».

Здесь расскажут, как завоевать сердца слушателей и быть душой компании, стать харизматичным оратором и с помощью красноречия и публичных выступлений достигать своих целей.

Вход свободный. Справки по телефонам: 0(556)868-869, 0(776)068-728.

— В 15.00 в «Экодемии» пройдет курс занятий для начинающих «Медитация: путь к себе».

Это встречи, на которых вы узнаете о древних техниках науки самопознания и самосовершенствования — йоге. Вас научат, как обрести внутренний покой, радость и уверенность в себе, научиться «открывать ворота» к самопознанию и решать вопросы, ответы на которые не прочесть в книге.

— В 17.00 в фотошколе «Неформат» состоится мастер-класс «Позинг моделей».

Максим Ногай расскажет об основах позинга, работы с моделью, а также о часто совершаемых ошибках и их исправлении. Совершенствуйтесь в фотосъемке!

Вход — 200 сомов.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут саунд-драму «Демон».

«Демон» — это эпическая постановка, соединяющая в себе этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Эта история — об очищении человеческой души, о прощении, сохранении традиций, о переплетении культур разных народов живущих рядом. Уникальная инсценировка с живой музыкой, многоголосным пением, пластическими композициями, сочетающая в себе различные национальные культуры, театральные школы и языки.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку для взрослых «Лучший всадник короля».

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

— В 18.00 в центре Feel Good — Movie-time.

Вам предлагают посмотреть фильм на английском языке «Чарли и шоколадная фабрика» по сказке Роальда Даля. Несколько детей выиграли «золотые» билеты и теперь могут посетить самую загадочную в мире шоколадную фабрику, а экскурсию для них проведет самый необычный кондитер.

Вход — 100 сомов.

— В 18.30 в кофейне Tucano Coffee покажут фантастическую драму «Посвященный».

Нестандартный сюжет картины затронет ваши чувства и подарит яркие эмоции.

— В 19.00 в ololohaus пройдет набор в новую группу на полумарафон «Нооруз». Обучение правильному бегу.

Это мероприятие подходит для тех, кто последний раз бегал в школе, хочет похудеть, научиться бегать много и в удовольствие, постоянно совершенствуется и не хочет травмироваться при беге.

С I Love Running вы сможете через 7 недель пробежать полумарафон «Нооруз». Забег состоится 21 марта.

Вход свободный. Справки по телефону 0(552)077-770.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» квартирник.

Вам предлагают послушать музыку, угоститься пирогом и просто почувствовать себя как дома, не забывая при этом, что вы в гостях.

Участники: «Поезд на Мемфис», Виктор Архангельский, Маришка Дадаян и «Капкан», Михаил Левантовский.

Вход свободный. Справки по телефонам: 0(550)223-667; 0(553)041-870

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