В Жогорку Кенеше объяснили, почему купили самые дорогие видеокамеры

В Жогорку Кенеше ИА «24.kg» объяснили, почему для зала заседаний купили самые дорогие видеокамеры из предложенных на тендере.

ОсОО «Лэвэл» предложило оборудование, не соответствующее техническому заданию. Компания не смогла установить блоки питания. Покупать их отдельно дороже. Кроме того, отсутствует опыт поставки оборудования с установкой системы удаленного управления. «Они предложили собрать камеру и поворотное устройство от разных производителей. Нас это не устроило», — пояснили в Жогорку Кенеше.

ОсОО «Sound KG» предложило камеру без объектива. Их оборудование не предназначено для того, чтобы менять параметры камер с пульта. Ранее с такими крупными объектами компания не работала. Она поставляла оборудование для школы №29 и Аламединского рынка.

Заявки на участие в тендере подали три компании. ОсОО «Лэвэл» оценило поставку оборудования в 10,5 миллиона сомов, ОсОО «Sound KG» — в 9,9 миллиона.

Наивысшую цену выставило кыргызско-сингапурско-американское ОсОО «Апекс» — 11,9 миллиона сомов. С этой компанией заключили договор на поставку оборудования для оснащения зала заседаний Жогорку Кенеша.