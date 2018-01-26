Более 3000 сайтов с элементами радикализма и экстремизма выявили в Казахстане

В Казахстане с помощью религиоведческой экспертизы выявили более трех тысяч сайтов с элементами радикализма и экстремизма. Об этом сообщил портал BNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

Всего в 2017 году проанализировали 10 тысяч 174 интернет-ресурса.

В ведомстве отметили, что распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых и специально определенных местными исполнительными органами власти зданиях. В стране действует 257 подобных объектов.