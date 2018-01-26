18:56
-15
USD 68.40
EUR 84.82
RUB 1.22
Общество

Более 3000 сайтов с элементами радикализма и экстремизма выявили в Казахстане

В Казахстане с помощью религиоведческой экспертизы выявили более трех тысяч сайтов с элементами радикализма и экстремизма. Об этом сообщил портал BNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

Всего в 2017 году проанализировали 10 тысяч 174 интернет-ресурса.

В ведомстве отметили, что распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых и специально определенных местными исполнительными органами власти зданиях. В стране действует 257 подобных объектов.
Ссылка:
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан из-за холодов ввел ограничения для пассажирского транспорта
Не договорились. Нацбанк предлагает все же запретить платежи с баланса телефона
В британской школе девочек запретили называть девочками
Казахстан вернул Кыргызстану 30 тонн зараженной хурмы
Казахстан снял ограничения на ввоз кондитерских изделий из Кыргызстана
В Казахстане снизили штрафы за нарушение правил дорожного движения
В Кыргызстане суд заблокировал 159 сайтов экстремистской направленности
В Египте запретили биткоин по соображениям ислама
Верблюды и лошади скользят на «катках» на казахстанских трассах
Договор о границе подписан. Переговоры в узком составе завершены
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Фальшивые сомы. Что с&nbsp;ними делать, чтобы не&nbsp;попасть в&nbsp;тюрьму Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом