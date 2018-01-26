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Общество

Согреют и накормят. Приюты для бомжей открыты во всех районах Бишкека

Приюты для бомжей открыты во всех районах Бишкека, сообщает мэрия. Такое решение принято в связи с резким похолоданием и устойчивыми морозами в ближайшие дни.

Временные приюты для бездомных принимают людей круглосуточно.

В Первомайском районе в центре «Коломто» бездомным выдается горячее питание, предоставляются ночлег и медицинская помощь. В Ленинском районе для женщин с детьми открыт Центр благотворительности. Там сейчас находится 38 человек, 18 из них – дети.

Приюты также открыты в Октябрьском и Свердловском районах. Ежедневно выдается горячее питание, а медицинский осмотр проводится раз в неделю.
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