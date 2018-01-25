После беседы о правонарушениях ученики двух школ устроили разборки

После беседы о вреде правонарушений ученики двух школ устроили разборки. Об этом стало известно ИА «24.kg».

В школе села Джаны-Джер Сокулукского района Чуйской области сегодня прошла профилактическая беседа об экстремизме и терроризме, ранних браках и суицидах среди несовершеннолетних. На встречу пригласили и учащихся с 7-го по 11-й класс из села Камышановки.

В ГУВД Чуйской области ИА «24.kg» сообщили, что «по дороге в туалет старшеклассник кого-то толкнул, но между ними произошла только словесная перепалка». Никто травм не получил.

«Учителя вовремя заметили учащихся и провели профилактические беседы вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних. Все уладили», — отметили в милиции.