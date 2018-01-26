Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 января температура опустится до −20...-14 градусов, вечером возможен небольшой снег, днем облачно. В связи с аномальными морозами в школах Кыргызстана объявили каникулы. Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить аномальные холода без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. Накануне гражданские активисты в соцсетях запустили акцию с обращением к автовладельцам с просьбой в период сильных холодов подвозить бесплатно пенсионеров, школьников, беременных женщин.
День увеличился до 9 часов 44 минут: восход Солнца в 8.22, заход в 18.06.
Отключение газа
Голубого топлива последний день нет:
— в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический»;
— в селе Нижняя Ала-Арча;
— в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, переулками Аульным, Новосельским, МЧК.
Кроме того, газ отключили в жилмассиве «Кок-Джар», микрорайоне «Солнечный», в районе, ограниченном улицами Куйручука, Тон, Ахунбаева, Молдокулова.
Памятные даты
Композитору Асанхану Джумахматову присвоено звание Героя Кыргызской Республики
Случилось это 26 января 2003 года. Родился будущий композитор 16 июня 1923-го в селе Иссык-Ата.
Интересно, что в детстве он восемь лет вместе с семьей прожил на Украине, куда их выслали после ареста и ссылки отца. Именно там Джумахматов начал серьезно заниматься музыкой — играл в самодеятельном оркестре на гитаре, а позже на ударных инструментах.
Именем Асанхана Джумахматова назван Государственный академический симфонический оркестр.
Он вел большую общественную работу: был президентом Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики (с 1987-го), вице-президентом Международного союза музыкальных деятелей, президентом Кыргызского отделения Международной академии творчества.
Международный день таможенника
26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994-м получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (ВТАО). На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.
Спустя 30 лет, в 1983-м, именно этот день выбрали в качестве ежегодного праздника.
Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства, которые управляют более чем 98 процентами всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.
Отметим, в Кыргызстане свой профессиональный праздник таможенники отмечают ежегодно 31 декабря.
Куда сходить
Культура
— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».
Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств. Он представит часть своей коллекции.
— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут этническую саунд-драму «Демон».
Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур живущих рядом разных народов.
— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выступление Дмитрия Нгуена.
Вас ждет «музыка с особенной энергией и обаянием».
— В 21.00 на проспекте Чуй, 110 пятничная вечеринка социальных танцев.
Для вас звучат бачата, кизомба, сальса. Берите с собой друзей и хорошее настроение.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 10.00, Западный зал Жогорку Кенеша — заседание фракции «Республика — Ата Журт».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.