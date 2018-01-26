Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 января температура опустится до −20...-14 градусов, вечером возможен небольшой снег, днем облачно. В связи с аномальными морозами в школах Кыргызстана объявили каникулы. Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить аномальные холода без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. Накануне гражданские активисты в соцсетях запустили акцию с обращением к автовладельцам с просьбой в период сильных холодов подвозить бесплатно пенсионеров, школьников, беременных женщин.

День увеличился до 9 часов 44 минут: восход Солнца в 8.22, заход в 18.06.

Отключение газа

Голубого топлива последний день нет:

— в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический»;

— в селе Нижняя Ала-Арча;

— в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, переулками Аульным, Новосельским, МЧК.

Кроме того, газ отключили в жилмассиве «Кок-Джар», микрорайоне «Солнечный», в районе, ограниченном улицами Куйручука, Тон, Ахунбаева, Молдокулова.

Памятные даты

Композитору Асанхану Джумахматову присвоено звание Героя Кыргызской Республики

Случилось это 26 января 2003 года. Родился будущий композитор 16 июня 1923-го в селе Иссык-Ата.

Интересно, что в детстве он восемь лет вместе с семьей прожил на Украине, куда их выслали после ареста и ссылки отца. Именно там Джумахматов начал серьезно заниматься музыкой — играл в самодеятельном оркестре на гитаре, а позже на ударных инструментах.

Именем Асанхана Джумахматова назван Государственный академический симфонический оркестр.

Он вел большую общественную работу: был президентом Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики (с 1987-го), вице-президентом Международного союза музыкальных деятелей, президентом Кыргызского отделения Международной академии творчества.

Международный день таможенника

26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994-м получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (ВТАО). На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983-м, именно этот день выбрали в качестве ежегодного праздника.

Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства, которые управляют более чем 98 процентами всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Отметим, в Кыргызстане свой профессиональный праздник таможенники отмечают ежегодно 31 декабря.

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств. Он представит часть своей коллекции.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут этническую саунд-драму «Демон».

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур живущих рядом разных народов.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выступление Дмитрия Нгуена.

Вас ждет «музыка с особенной энергией и обаянием».

— В 21.00 на проспекте Чуй, 110 пятничная вечеринка социальных танцев.

Для вас звучат бачата, кизомба, сальса. Берите с собой друзей и хорошее настроение.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Западный зал Жогорку Кенеша — заседание фракции «Республика — Ата Журт».

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