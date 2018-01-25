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Общество

Уголовное наказание за супружескую измену предлагают ввести в Таджикистане

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон сегодня на встрече с журналистами заявил, что рассмотрит предложение о введении уголовного наказания за супружескую измену. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

Как отмечается, на пресс-конференции один из представителей СМИ попросил ввести в стране уголовное наказание за супружескую измену. Журналист мотивировал предложение тем, что в стране в последнее время часто фиксируют убийства, совершенные на почве ревности.

Генеральный прокурор заявил, что изучит данный вопрос.
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