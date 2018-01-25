Казахстан из-за холодов ввел ограничения для пассажирского транспорта

В Казахстане действует ограничение, введенное в связи с аномальными холодами, на движение машин на дизельном топливе, а также пассажирского автотранспорта. Об этом сообщили в МИД КР.

Министерство рекомендует гражданам Кыргызстана, которые планируют выехать из страны на автомобиле, использовать автотранспортные средства, отвечающие всем требованиям международных перевозок.

Напомним, на 114-м километре трассы Екатеринбург — Алматы сломался микроавтобус с 21 гражданином КР. В МИД добавили, что все граждане находятся в безопасности, обеспечены горячим питанием и ночлегом. После ремонта и снятия ограничения на движение автобус отправится по своему маршруту.

Накануне в Павлодарской области сломался еще один автобус с кыргызстанцами.