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Общество

Южный берег Иссык-Куля замерзает, на северном — все спокойно

В Интернете появилось короткое видео замерзшего озера Иссык-Куль. Его на своей странице в Facebook опубликовал Данияр Молдакунов. Он уточнил, что видео прислали в WhatsApp-группе, а в ролике заснят южный берег.

«Это наш Иссык-Куль так волнуется. Как красиво, но страшно. Жутко-жутко возле него стоять», — комментирует автор видео.

Впрочем, пользователи Кырнета не удивлены таким явлением, они сообщают, что зимой замерзают «целые заливы» Иссык-Куля, а происходит это из-за пресной воды в реках.

Отметим, чуть позже Данияр Молдакунов опубликовал еще одно видео. На этот раз с северного берега озера Иссык-Куль. «Ради интереса написал родственникам, которые живут в Григорьевке. Там ситуация иная. Интересно. На южном берегу все уже замерзло», — написал он.

Отметим, небывалые −40 градусов ожидаются в Кыргызстане в ближайшие дни. В связи с аномальными морозами в школах Кыргызстана объявили каникулы. Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить аномальные морозы без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. Накануне в соцсетях гражданские активисты запустили акцию с обращением к автовладельцам с просьбой в период сильных холодов подвозить бесплатно пенсионеров, школьников, беременных женщин. К ней присоединился вице-мэр Бишкека.
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