Убийство Улана Салянова. Генпрокуратура просит об экстрадиции подозреваемого

Генпрокуратура Кыргызстана направила запрос в главный надзорный орган России об экстрадиции еще одного подозреваемого в убийстве брата депутата парламента Аиды Саляновой — Улана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГП КР.

Однако ответить, когда подозреваемый будет доставлен в Бишкек, в ГП не смогли.

18 января стало известно, что в Москве задержали еще одного из возможных налетчиков на дом Улана Салянова 6 ноября 2017 года. Уточняется, что злоумышленника задержали в ходе совместных оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудники МВД России и Кыргызстана. Он заключен под стражу.

Ранее милиция объявляла 35-летнего А.А. в международный розыск. В начале января ему заочно предъявили обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму» УК КР. Постановлением суда ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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«Есть и другие факты его противоправных деяний. В октябре 2017 года Сокулукским районным судом Чуйской области А.А. также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и самовольном занятии земельного участка. Выяснилось, что обманув людей, он завладел несколькими машинами и участками в Чуйской области», — сообщили в МВД.

Брата депутата убили 6 ноября 2017 года в собственном доме. Преступники ничего не взяли. После убийства они скрылись. Основного подозреваемого в совершении преступления задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.