14:11
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Общество

Убийство Улана Салянова. Генпрокуратура просит об экстрадиции подозреваемого

Генпрокуратура Кыргызстана направила запрос в главный надзорный орган России об экстрадиции еще одного подозреваемого в убийстве брата депутата парламента Аиды Саляновой — Улана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГП КР.

Однако ответить, когда подозреваемый будет доставлен в Бишкек, в ГП не смогли.

18 января стало известно, что в Москве задержали еще одного из возможных налетчиков на дом Улана Салянова 6 ноября 2017 года. Уточняется, что злоумышленника задержали в ходе совместных оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудники МВД России и Кыргызстана. Он заключен под стражу.

Ранее милиция объявляла 35-летнего А.А. в международный розыск. В начале января ему заочно предъявили обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму» УК КР. Постановлением суда ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте по теме
МВД: Подозреваемый в убийстве брата Аиды Саляновой четырежды судим

«Есть и другие факты его противоправных деяний. В октябре 2017 года Сокулукским районным судом Чуйской области А.А. также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и самовольном занятии земельного участка. Выяснилось, что обманув людей, он завладел несколькими машинами и участками в Чуйской области», — сообщили в МВД.

Брата депутата убили 6 ноября 2017 года в собственном доме. Преступники ничего не взяли. После убийства они скрылись. Основного подозреваемого в совершении преступления задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.
Ссылка:
просмотров: 866
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемую в убийстве годовалого ребенка направили на принудительное лечение
Троих кыргызстанцев судят в России за убийство. Еще двое в розыске
Милиционеры, обвиняемые в пытках, продолжают работать
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Только один из погибших в Москве кыргызстанцев состоял на учете как член ОПГ
Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимого не привозили в суд из-за морозов
В суде по делу об убийстве директора медколледжа допросят новых свидетелей
Сотрудников Аламудунского РОВД обвиняют в пытках. Дело передано в суд
В городе Ош мужчину, убившего отца из-за телевизора, признали невменяемым
Дело об убийстве и расчленении свекрови снохой передали в Ошской городской суд
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom