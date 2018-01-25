Волонтеры напоили сотрудников «Тазалыка» горячим чаем

Сегодня утром волонтеры раздали сотрудникам муниципального предприятия «Тазалык» горячий чай. Об этом ИА «24.kg» сообщила директор детского хосписа Динара Аляева.

По ее словам, акцию «Чай, согревай», обьявленную на ее странице в Facebook, поддержали два волонтера. Они накормили 30 сотрудников муниципального предприятия.

«Мы начали работу в 6.30. Горячий чай раздали людям, которые работали на площади Ала-Тоо, проспекте Молодой Гвардии и в 10-м микрорайоне», — рассказала Динара Аляева.

Завтра волонтеры также выйдут на улицы с горячим чаем. Акция продолжится до тех пор, пока мороз не отступит.

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