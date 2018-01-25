14:11
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Общество

Подростки с кухонным ножом ограбили павильон в Аламудунском районе

В Аламудунском районе подростки ворвались в павильон и, угрожая кухонным ножом, забрали деньги из кассы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 января в ОВД Аламудунского района обратилась 49-летняя Т.Е., жительница села Ленинского, с заявлением о том, что примерно в 19.30 неизвестные ворвались в ее павильон, забрали 10 тысяч сомов и скрылись в неизвестном направлении.

По факту следственным отделом ОВД Аламудунского района возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержаны 16-летний Т.Э. и 17-летний Б.К. — жители того же села. Они водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
Ссылка:
просмотров: 652
Версия для печати
Материалы по теме
МВД опровергло, что заминистра Данияр Абдыкаров «крышует» рынок угона авто
Суд отправил сотрудников клуба «Гараж» в СИЗО
Итоги недели. Более 160 водителей наказали в Бишкеке за неправильную парковку
Нападение в школах. Что делает МВД КР и как узнать потенциально опасных учеников
Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта
В 2017 году зарегистрировано 8 ДТП с участием сотрудников Патрульной милиции
На 383 миллиона сомов пополнился бюджет от штрафов нарушителей ПДД в 2017 году
Хозяина сгоревшего кафе «Осьминог» в селе Бостери взяли под охрану
В Сузаке ограбили женщину, угрожая игрушечным пистолетом
В Бишкеке у пенсионера украли ведомственные награды и деньги
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom