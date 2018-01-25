Подростки с кухонным ножом ограбили павильон в Аламудунском районе

В Аламудунском районе подростки ворвались в павильон и, угрожая кухонным ножом, забрали деньги из кассы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 января в ОВД Аламудунского района обратилась 49-летняя Т.Е., жительница села Ленинского, с заявлением о том, что примерно в 19.30 неизвестные ворвались в ее павильон, забрали 10 тысяч сомов и скрылись в неизвестном направлении.

По факту следственным отделом ОВД Аламудунского района возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержаны 16-летний Т.Э. и 17-летний Б.К. — жители того же села. Они водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.