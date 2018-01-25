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Общество

МЧС Кыргызстана в связи с морозами привлекло дополнительную спецтехнику

В связи с морозами с 24 января МЧС Кыргызстана перешло на усиленный режим несения службы, привлечена дополнительная спецтехника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее МЧС распространило штормовое предупреждение: с 26 по 30 января ожидается резкое похолодание, возможны сход снежных лавин, заморозки и другие природные катаклизмы.

В связи с этим оперативным группам объявили десятиминутную готовность, основным силам — сорокаминутную. Сотрудники поисковых групп оснащены всем необходимым оборудованием, отметили в пресс-службе.
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