МЧС Кыргызстана в связи с морозами привлекло дополнительную спецтехнику

В связи с морозами с 24 января МЧС Кыргызстана перешло на усиленный режим несения службы, привлечена дополнительная спецтехника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее МЧС распространило штормовое предупреждение: с 26 по 30 января ожидается резкое похолодание, возможны сход снежных лавин, заморозки и другие природные катаклизмы.

В связи с этим оперативным группам объявили десятиминутную готовность, основным силам — сорокаминутную. Сотрудники поисковых групп оснащены всем необходимым оборудованием, отметили в пресс-службе.