14:12
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Общество

ТЮРКСОЙ назвал новую культурную столицу тюркского мира

Турецкий город Кастамону 24 января официально получил статус культурной столицы тюркского мира.

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш заявил, что городу, который считается одним из духовных центров тюркского мира, очень подходит этот статус.

По его словам, планируется активное госфинансирование мероприятий, которые пройдут в течение года. Они послужат стимулом для развития всего региона и города Кастамону, имеющего богатую историю.

Напомним, в Турции 2018-й объявлен Годом народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.
Ссылка:
просмотров: 1012
Версия для печати
Материалы по теме
Сценарий фильма о Чингизе Айтматове готов. Нужны деньги для съемок
В Турции 2018-й станет Годом Трои
Обновленный Государственный исторический музей откроется в марте
Пухлый беженец смотрел в окно спортзала и получил пожизненный абонемент
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Гражданин Турции получил 30 лет тюрьмы за изнасилование кыргызстанки
У III Всемирных игр кочевников появились промо-ролик и обновленный логотип
Суд по избиению кыргызстанки полицейскими в Турции состоится в марте
Бывшей «Мисс Турции» грозит тюремный срок за сообщение в Twitter
ТЮРКСОЙ объявила 2018-й Годом Чингиза Айтматова
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom