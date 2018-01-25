ТЮРКСОЙ назвал новую культурную столицу тюркского мира

Турецкий город Кастамону 24 января официально получил статус культурной столицы тюркского мира.

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш заявил, что городу, который считается одним из духовных центров тюркского мира, очень подходит этот статус.

По его словам, планируется активное госфинансирование мероприятий, которые пройдут в течение года. Они послужат стимулом для развития всего региона и города Кастамону, имеющего богатую историю.

Напомним, в Турции 2018-й объявлен Годом народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.