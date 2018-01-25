18:17
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Общество

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ

За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 19,4 процента. Такие данные приводит Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора КР.

С октября 2017 года по 21 января 2018-го зарегистрировано 50 случаев гриппа. По сравнению с третьей неделей 2017 года на третьей неделе 2018-го отмечается снижение заболеваемости в 1,9 раза.

«На сегодня эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ по республике стабильная. Среди населения и в организациях здравоохранения проводятся мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ», — заключили в департаменте.

Отметим, что в прошлом году из-за эпидемии гриппа и ОРВИ вводили карантин в школах.
Ссылка:
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
Психически нездоровая женщина получила допуск к вождению авто в частном центре
Комиссия Минздрава подтвердила необходимость госпитализации Аиды Саляновой
В 2017-м в Минздрав жаловались на грубость, халатность и вымогательство денег
Минздрав: Скандальное видео из столичного дома малютки — случайность
У Минздрава протестуют сотрудники столичной поликлиники
Одна из пострадавших в разбойном нападении в Токмаке беременна
В Кыргызстане в роддомах начнут выдавать свидетельства о рождении ребенка
ФАП в регионах строят, а специалистов в них нет
Кыргызстан обязуется ликвидировать незаконную торговлю табачными изделиями
У Кыргызстана до сих пор нет закона о безопасности пищевой продукции
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom