В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ

За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 19,4 процента. Такие данные приводит Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора КР.

С октября 2017 года по 21 января 2018-го зарегистрировано 50 случаев гриппа. По сравнению с третьей неделей 2017 года на третьей неделе 2018-го отмечается снижение заболеваемости в 1,9 раза.

«На сегодня эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ по республике стабильная. Среди населения и в организациях здравоохранения проводятся мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ», — заключили в департаменте.

Отметим, что в прошлом году из-за эпидемии гриппа и ОРВИ вводили карантин в школах.