Спасать от морозов жителей Астаны будет бесплатное такси

Жителей Астаны 24 и 25 января будут бесплатно развозить 11 автомобилей Astana Taxi. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на столичную мэрию.
В мероприятии участвуют шесть таксомоторных компаний. «Призываем всех предпринимателей и бизнес-сообщество быть неравнодушными к сложившейся ситуации и присоединиться к нашей акции», — отметили в службе такси.
С 21 по 23 января в Астане из-за аномальных морозов обратились за медицинской помощью 28 человек, в том числе три ребенка. У них диагностировали обморожение различной степени.