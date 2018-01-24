01:51
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Общество

Спасать от морозов жителей Астаны будет бесплатное такси

Фото astana.gov.kz. В столице Казахстана проходит акция «Теплая поездка»

Жителей Астаны 24 и 25 января будут бесплатно развозить 11 автомобилей Astana Taxi. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на столичную мэрию.

Читайте по теме
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание до −40 градусов
Как отмечается, пассажиров будут обслуживать за счет таксомоторных компаний. «Акция «Теплая поездка» направлена на удобство жителей и гостей столицы. Водители курсируют по городу, останавливаются и предлагают бесплатную поездку. Во время проведения акции в приоритете пассажиры с детьми и пожилые люди», — сообщили в пресс-службе Astana Taxi.

В мероприятии участвуют шесть таксомоторных компаний. «Призываем всех предпринимателей и бизнес-сообщество быть неравнодушными к сложившейся ситуации и присоединиться к нашей акции», — отметили в службе такси.

С 21 по 23 января в Астане из-за аномальных морозов обратились за медицинской помощью 28 человек, в том числе три ребенка. У них диагностировали обморожение различной степени.
Ссылка:
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
В соцсетях призывают автовладельцев в сильные морозы подвозить бишкекчан
Как пережить морозы. В Бишкеке предприниматели приглашают в офисы погреться
Как пережить аномальные морозы: правила поведения
На Ямале из-за морозов покрышки ломаются, как сухари
Мышам, которые «съели» деньги в банкомате в Астане, «провели экскурсию» по банку
На трассе Астана — Караганда в ДТП погиб кыргызстанец
Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме
С 2018 года бесплатные биометрические паспорта выдавать не будут
В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
В Москве кыргызстанец сбил полицейского при попытке проверить у него документы
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom