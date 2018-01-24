Спасать от морозов жителей Астаны будет бесплатное такси

Жителей Астаны 24 и 25 января будут бесплатно развозить 11 автомобилей Astana Taxi. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на столичную мэрию.

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Как отмечается, пассажиров будут обслуживать за счет таксомоторных компаний. «Акция «Теплая поездка» направлена на удобство жителей и гостей столицы. Водители курсируют по городу, останавливаются и предлагают бесплатную поездку. Во время проведения акции в приоритете пассажиры с детьми и пожилые люди», — сообщили в пресс-службе Astana Taxi.

В мероприятии участвуют шесть таксомоторных компаний. «Призываем всех предпринимателей и бизнес-сообщество быть неравнодушными к сложившейся ситуации и присоединиться к нашей акции», — отметили в службе такси.

С 21 по 23 января в Астане из-за аномальных морозов обратились за медицинской помощью 28 человек, в том числе три ребенка. У них диагностировали обморожение различной степени.