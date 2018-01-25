Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 января холодно. Очень холодно. Температура опустится до −18...-11 градусов, без осадков. Кстати, о том, как спастись от стужи и не получить обморожение, можете прочитать вот тут. А еще предприниматели в Бишкеке приглашают погреться к себе в офисы.

День увеличился до 9 часов 42 минут: восход Солнца в 8.23, заход в 18.05.

Отключение газа

Голубого топлива все еще нет:

— в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический»;

— в селе Нижняя Ала-Арча;

— в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, переулками Аульным, Новосельским, МЧК.

Кроме того, газ отключили в жилмассиве «Кок-Джар», микрорайоне «Солнечный», в районе, ограниченном улицами Куйручука, Тон, Ахунбаева, Молдокулова.

Люди, которые меняли мир

Родился Молдо Кылыч

25 января 1866 года в селении Кочкор родился выдающийся акын-письменник Молдо Кылыч (Шамырканов). Его отец Шамыркан принадлежал к крупным манапам.

Кылыч рано осиротел, получил религиозное образование в духовной школе-медресе. Учительство стало основным источником существования многодетной семьи Кылыча.

Творческую деятельность он начал как акын-импровизатор, а затем стал записывать свои песни. Его произведения пользовались большой популярностью. В фондах АН Кыргызстана насчитывалось 28 наименований произведений Кылыча.

Из них до настоящего времени сохранилось лишь десять. С точностью живописца красочно и с любовью описывал акын природу родного края в поэмах «Сказание о Чуйской долине», «Бесноватая река», «Ала-Тоо». Автор первых печатных книг на кыргызском языке.

Памятные даты

День студента (Татьянин день)

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем, а святая мученица Татиана с тех пор считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя Татиана в переводе с греческого означает «устроительница».

У кого намечаются тои

55-летие празднует депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев. Он родился в селе Суусамыр Жайылского района Чуйской области.

Читайте по теме Неугомонные. Что успели предложить депутаты парламента за неделю 2018 года

Депутатствовать для Рыспаева не в новинку. В нынешнем созыве он периодически «радует» своими инициативами и перлами. К примеру, именно ему поперек горла встали известные бренды местных коньяков. Нет, ввести сухой закон он не предложил. А вот изменить названия — да. Депутат возмутился тем, что в Кыргызстане выпускают коньяк с именами героев народного эпоса. Он потребовал запретить алкогольные продукты с названиями «Манас», «Семетей» и «Сейтек».

Читайте по теме В Кыргызстане проблем нет. Депутаты думают, во что наряжаться

В 2014 году он же предложил не раздаривать ак-калпаки всем подряд. По его словам, на многих мероприятиях «и русским, и узбекам» дарят кыргызский головной убор. «В результате кто-то в них ходит в баню, а кто-то копает огород», — сказал нардеп.

Еще он просил служителей мечетей выглядеть опрятнее, чтобы людям было приятно к ним приходить.

Читайте по теме Женщина как предмет декора. Высказывания мужчин Кыргызстана о слабом поле

А чего стоят высказывания Кожобека Рыспаева о женщинах! Однажды он отвесил им двусмысленный комплимент, назвав «сильным полом», и потребовал защищать мужчин от женских нападок.

«Есть мужчины, права которых нарушаются, и их много. Женщина рожает ребенка и выгоняет мужа из дома. Сколько женщин, которые издеваются над мужьями! Надо останавливать насилие и в отношении мужчин, их права тоже надо защищать», — говорил тогда народный избранник.

Куда сходить

Культура

— В 9.00 на Боконбаева, 204 (402-й офис) начнется семинар-тренинг «Трудовой договор».

Вы узнаете, что такое трудовой договор и как его правильно оформить. Регистрация по телефонам 0312353014; 0709612683.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

— В 18.30 Ololo art Studio книжный четверг: Венедикт Ерофеев «Москва — Петушки».

Вас ждут чай, печеньки и рецепт коктейля «Слеза комсомолки».

— В 21.00 в арт-кафе Chicken Star пройдет вечер танго.

Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.

В кинотеатрах две премьеры:

— Фантастический боевик «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».





Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКОМ. Каждый, кто выживет там, наконец получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

— Комедия «Zомбоящик».





Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова;

— 11.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Заявление жителей новостройки Учкун-2 , обвиняемых в незаконном захвате земельных участков»;

— 14.00, конференц-зал КРСУ — дискуссия «Основы морально-нравственных и духовных ценностей молодежи Евразии»;

— 17.00, АКИpress — пресс-конференция «Врачи-стоматологи: конфликтная ситуация в 4-й городской стоматологической поликлинике».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.