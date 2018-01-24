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Общество

Депутат Жогорку Кенеша предложил отменить НДС

Депутат Жогорку Кенеша предложил отменить НДС. С таким предложением сегодня на заседании выступил Зиядин Жамалдинов.

Парламентарии обсуждают освобождение от НДС импорта банковского оборудования на пять лет — до 31 декабря 2022 года.

«Правительство инициирует такие законопроекты, которые не пополняют бюджет. Давайте тогда вообще отменим НДС для всех. Почему мы предоставляем преференции коммерческим банкам, которые имеют возможность платить налоги», — отметил Зиядин Жамалдинов.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдугулов пояснил, что выпадение из бюджета составит 150 миллионов сомов.

Министр экономики Артем Новиков добавил, что отменить полностью НДС не получится, так как налоги являются основным источником формирования доходной части бюджета.
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